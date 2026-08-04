«Хочется уйти красиво». Стример Buster объявил о завершении карьеры в 2027 году

Стример Вячеслав Buster Леонтьев объявил о планах завершить стримерскую карьеру. Последний стрим намечен на 25 февраля 2027 года — в день 30-летия контентмейкера.

По словам Леонтьева, решение связано с желанием сменить направление деятельности. Чем именно он планирует заниматься после ухода, стример не уточнил.

Иногда в жизни наступает момент, когда нужно сменить вектор своей деятельности. Я принял решение, что когда мне исполнится 30 лет — это достаточно круглая и символичная дата, именно в этот период надо уйти со стримов и заняться чем-то другим. Мне кажется, я уже достаточно долго стримлю, и хочется уйти красиво.

Buster стримит более 10 лет и является одним из самых популярных русскоязычных контентмейкеров — его канал на Twitch насчитывает свыше 5 млн подписчиков.