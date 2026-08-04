Фильм ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» вышел в онлайне

4 августа состоялась цифровая премьера фильма «Зловещие мертвецы: Пекло». Хоррор уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, iTunes и других стримингах.

Видео доступно в группе «Вольга» во «Вконтакте». Права на видео принадлежат компании «Вольга».

Таким образом, фильм ужасов добрался до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок лента собрала $ 66 млн при скромном бюджете в $ 20 млн. Картина также вышла в России, где собрала 186 млн рублей.

«Зловещие мертвецы: Пекло» рассказывают историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете.