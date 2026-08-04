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Фильм Хитрый койот (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Русский трейлер фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой — выход в России 10 сентября
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Кинокомпания «Каро Премьер» представила дублированный фильм «Хитрый койот». Многострадальная лента с Джоном Синой выйдет в кинотеатрах России уже 10 сентября.

Видео доступно во VK-канале «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

«Хитрый койот» — гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли в картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года. «Хитрого койота» сняли в 2023 году, но выпуск фильма несколько раз откладывали из-за проблем с правами.

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