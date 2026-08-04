Техника в России подорожает — из-за сроков доставки товаров из Китая

Сроки доставки гаджетов из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое. При этом стоимость доставки выросла примерно на 10%, а сроки доставки выросли примерно до двух недель. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке электроники.

Так, причиной подорожания и задержки товаров стал дефицит топлива в России. Его острота снижается, однако оперативно заправлять грузовой транспорт и обеспечить своевременную доставку получается не всегда. При этом автоперевозки остаются наиболее популярным способом доставки электроники из Китая в Россию, отметил менеджер одного из производителей. Таким способом в страну доставляется около 70% гаджетов .

Еще одной причиной увеличения сроков стало замедление прохождения границы: «зелёный коридор» создан для бензовозов, которые получили преимущественное право. Кроме того, на ситуацию также повлияло сезонное повышение уровня воды в Амуре. С 23 июля было закрыто движение грузового автотранспорта через пограничный переход Амурзет в Еврейской АО, который соединяет Россию с пунктом пропуска Лобэй в Китае.