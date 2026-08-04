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«Стареть совсем не весело»: Джордж Мартин — о тяжёлом 2026 годе

«Стареть совсем не весело»: Джордж Мартин — о тяжёлом 2026 годе
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Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и огня», опубликовал новый пост в своём блоге. Писатель признал, что не писал на сайте около шести месяцев, обвинив во всём очень тяжёлый 2026 год.

Мартин заявил, что за последние полгода успел побороть депрессию и похоронить нескольких друзей, однако отметил, что жизнь продолжается своим чередом.

Этот год… стрессовый, мягко говоря. Происходило столько всего, что это меня подавляло. Были и замечательные вещи, и захватывающие события. Мечты сбывались. Но были и кошмары. Я потерял друзей. Боролся с печалью и депрессией. Возможно, худшее ещё впереди. В прошлом сентябре мне исполнилось 77 лет, и, честно говоря, стареть — это не весело. Но за это время были и замечательные моменты. Наверное, такова жизнь. Конечно, я всё это знал. Если вы читали мои истории, вы тоже это знаете. Так много всего, о чём хочется написать… Я постараюсь немного наверстать упущенное с помощью моих помощников, но мои посты, скорее всего, будут короткими и поспешными.

Сейчас Джордж Мартин продолжает писать «Ветра зимы» — работа над романом из цикла «Песнь льда и огня» длится больше 15 лет. Недавно автор также начал работу над новыми рассказами про Дункана и Эгга из цикла цикла «Рыцарь Семи Королевств», поэтому сроки выхода основного романа могли сдвинуться ещё дальше.

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