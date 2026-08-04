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Сериал Тёмная материя, 2-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple
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28 августа состоится премьера второго сезона сериала «Тёмная материя». Продолжение по мотивам бестселлера Блейка Крауча расскажет о новых приключениях семьи Дессенов, которые отправляются исследовать параллельные реальности.

В продолжение вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 30 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple

ЭпизодДата выхода
1-я серия28 августа
2-я серия4 сентября
3-я серия11 сентября
4-я серия18 сентября
5-я серия25 сентября
6-я серия2 октября
7-я серия9 октября
8-я серия16 октября
9-я серия23 октября
10-я серия30 октября
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