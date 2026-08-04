Расписание выхода второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple
28 августа состоится премьера второго сезона сериала «Тёмная материя». Продолжение по мотивам бестселлера Блейка Крауча расскажет о новых приключениях семьи Дессенов, которые отправляются исследовать параллельные реальности.
В продолжение вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 30 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 августа
|2-я серия
|4 сентября
|3-я серия
|11 сентября
|4-я серия
|18 сентября
|5-я серия
|25 сентября
|6-я серия
|2 октября
|7-я серия
|9 октября
|8-я серия
|16 октября
|9-я серия
|23 октября
|10-я серия
|30 октября
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