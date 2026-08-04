28 августа состоится премьера второго сезона сериала «Тёмная материя». Продолжение по мотивам бестселлера Блейка Крауча расскажет о новых приключениях семьи Дессенов, которые отправляются исследовать параллельные реальности.

В продолжение вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 30 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple