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Онлайн игр про Человека-паука взлетел после выхода «Человека-паука: Новый день»

Онлайн игр про Человека-паука взлетел после выхода «Человека-паука: Новый день»
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31 июля состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — следующего блокбастера студии Marvel. Новая история из жизни Дружелюбного соседа показала невероятный старт: лента собрала $ 1 млрд за дебютные выходные.

По традиции блокбастер также привлёк внимание геймеров, которые после просмотра ленты начали изучать игровой контент про супергероя. Так, онлайн «Человека-паука» в Steam вырос с 3 до 16 тысяч человек, у второй части — с 4 до 12 тысяч. Возможно, этот результат будет улучшен в ближайшие выходные после того, как лента доберётся до мировых кинотеатров.

Онлайн в «Человеке-пауке» в Steam

Онлайн в «Человеке-пауке» в Steam

Фото: SteamDB

Рост аудитории произошёл и на консолях PlayStation. В магазине PS Store обе игры сейчас входят в топ-25 самых популярных: «Человек-паук» расположился на 25-й строчке, а «Человек-паук 2» — на 13-й.

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