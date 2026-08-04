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Материнские платы MSI, Gigabyte и Asus заметно подорожают — СМИ

Материнские платы MSI, Gigabyte и Asus заметно подорожают — СМИ
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Крупнейшие производители материнских плат готовятся повысить цены на свою технику. Об этом сообщает издание Videocardz со ссылкой на источники.

Отмечается, что MSI, Gigabyte, ASUS и другие производители материнских плат столкнулись с резким ростом цены на печатные платы, медь, контроллеры и другие компоненты. Кроме того, на ситуацию повлиял низкий спрос: геймеры не спешат собирать себе новые компьютеры из-за очень высокой стоимости памяти. Пока неясно, насколько сильно вырастут цены на материнские платы, однако стоимость ключевой детали — печатных плат — выросла примерно на 50%.

Повышение цен на «материнки» ожидается уже в третьем квартале 2026 года — до конца сентября. Ранее о росте цен также сообщили NVIDIA и AMD, производители игровых видеокарт.

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