В августе в Game Pass добавят Beast of Reincarnation, PowerWash Simulator 2 и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в августе.
Главными новинками месяца ближайших двух недель станут экшен Beast of Reincarnation, симулятор очистки помещений PowerWash Simulator 2 и рогалик Ball x Pit. Некоторые проекты из списка перешли из максимального Ultimate в более бюджетный тир Premium.
Какие игры добавят в Game Pass в августе 2026 года:
- Beast of Reincarnation — 4 августа (Ultimate)
- Heretic + Hexen — 4 августа (Ultimate)
- Monsters are Coming! — 6 августа (Premium)
- PowerWash Simulator 2 — 6 августа (Premium)
- Bounty Star — 11 августа (Premium)
- Date Everything! — 11 августа (Premium)
- Grounded 2 — 11 августа (Premium)
- Ball x Pit — 12 августа (Premium)
- Sandustry — 13 августа (PC Game Pass)
- Cricket 26 — 13 августа (Premium)
- Mio: Memories in Orbit — 13 августа
- Egging On — 18 августа (Premium).
Фото: Xbox
Кроме того, из Game Pass уже 15 августа удалят:
- Menace
- Atlas Fallen
- Aliens: Firesteam Elite
- Firewatch.
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