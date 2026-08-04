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Игры в Game Pass (Геймпасс) август 2026: Beast of Reincarnation, PowerWash Simulator 2, Ball x Pit и другие

В августе в Game Pass добавят Beast of Reincarnation, PowerWash Simulator 2 и другие игры
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Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в августе.

Главными новинками месяца ближайших двух недель станут экшен Beast of Reincarnation, симулятор очистки помещений PowerWash Simulator 2 и рогалик Ball x Pit. Некоторые проекты из списка перешли из максимального Ultimate в более бюджетный тир Premium.

Какие игры добавят в Game Pass в августе 2026 года:

  • Beast of Reincarnation — 4 августа (Ultimate)
  • Heretic + Hexen — 4 августа (Ultimate)
  • Monsters are Coming! — 6 августа (Premium)
  • PowerWash Simulator 2 — 6 августа (Premium)
  • Bounty Star — 11 августа (Premium)
  • Date Everything! — 11 августа (Premium)
  • Grounded 2 — 11 августа (Premium)
  • Ball x Pit — 12 августа (Premium)
  • Sandustry — 13 августа (PC Game Pass)
  • Cricket 26 — 13 августа (Premium)
  • Mio: Memories in Orbit — 13 августа
  • Egging On — 18 августа (Premium).

Фото: Xbox

Кроме того, из Game Pass уже 15 августа удалят:

  • Menace
  • Atlas Fallen
  • Aliens: Firesteam Elite
  • Firewatch.
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