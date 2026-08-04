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Сериал Монстр, 4-й сезон про Лиззи Борден (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, кадры

Четвёртый сезон антологии «Монстр» про Лиззи Борден выйдет 17 сентября — первые кадры
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Онлайн-кинотеатр Netflix и издание Vanity Fair представили первые кадры четвёртого сезона антологии Райана Мёрфи «Монстр». Шоу вернётся уже 17 сентября — все эпизоды по традиции выпустят разом.

Фото: Netflix/Vanity Fair

Фото: Netflix/Vanity Fair

Фото: Netflix/Vanity Fair

Четвёртый сезон «Монстра» будет посвящён Лиззи Борден, которая жила в Массачусетсе в конце XIX века. В 1892 году её обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге Борден была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны и способствовала тому, что Борден стала частью массовой культуры.

Саму Лиззи Борден сыграет Элла Битти («Вражда»). Кроме того, одну из главных ролей вновь исполнит Чарли Ханнэм, который воплотил маньяка Эда Гейна в третьем сезоне. В актёрском составе также задействованы Вики Крипс («Призрачная нить»), Ребекка Холл («Престиж») и Джессика Барден («Лобстер»).

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