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Четвёртый сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет в 2027 году

Четвёртый сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет в 2027 году
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Телеканал AMC раскрыл дату выхода четвёртого, финального сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Как оказалось, шоу вернётся лишь в 2027 году, хотя изначально релиз планировался в 2026-м.

Постер четвёртого сезона

Постер четвёртого сезона

Фото: AMC

Возможно, задержка с выходом связана с долгими съёмками продолжения — шоу снимали вплоть до июня в Испании и Монголии. Как ранее сообщал исполнитель главной роли Норман Ридус, четвёртый сезон станет не просто завершением сериала, но «праздником для авторов и фанатов». При этом актёр намекнул, что история Дэрила Диксона на этом не завершится, и зрители ещё увидят героя на экране.

Сейчас по вселенной «Ходячих мертвецов» выходит третий сезон «Мёртвого города» — ещё одного продолжения культового шоу.

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