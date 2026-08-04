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Состоялся релиз Big Walk — кооп-игры с высочайшими оценками критиков

Состоялся релиз Big Walk — кооп-игры с высочайшими оценками критиков
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4 августа состоялся релиз Big Walk — новой игры студии House House, авторов Untitled Goose Game. Игра уже доступна на ПК, PS5 и Nintendo Switch 2. В российском Steam игру продают по цене 636 рублей со скидкой в 20%, а на PS5 проект доступен в том числе в базовой подписке PS Plus.

Видео доступно на YouTube-канале House House. Права на видео принадлежат House House.

Big Walk — кооперативное приключение для 2-12 игроков. Пользователи должны исследовать большой открытый мир, изучать локации, решать головоломки и находить секреты, которые можно обнаружить, лишь действуя сообща.

У Big Walk уже появились оценки от критиков: на агрегаторе Metacritic новинка получила сразу 93 балла. Журналисты хвалят игру за чувство первооткрывателя, увлекательные загадки и образцово реализованный кооператив.

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