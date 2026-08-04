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Жуткие постеры фильма ужасов «Астрал 6: Они уже здесь» — премьера 21 августа

Жуткие постеры фильма ужасов «Астрал 6: Они уже здесь» — премьера 21 августа
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Кинокомпания Sony Pictures представила постеры фильма ужасов «Астрал 6: Они уже здесь». Премьера хоррора в мировых кинотеатрах состоится 21 августа, до России лента может добраться в начале сентября.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Будущая лента расскажет историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое.

Главные роли в проекте сыграли Брэндон Переа («Нет»), Амели Ив («Сверхъестественное») и Лин Шей («Мой ангел-хранитель»). Режиссёром выступил Джейкоб Чейз — автор фильмов «Ларри» и «Приходи поиграть».

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