Вышел тизер триллера «Пентхаус» от режиссёра «Айты» — премьера 27 августа

Кинокомпания «Про: взгляд» представила дебютный тизер фильма «Пентхаус». Психологический триллер выйдет в кинотеатрах России уже 27 августа.

Видео доступно во VK-канале «Про: взгляд». Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

По сюжету фильма Саина и Дэвид переезжают из США в Куала-Лумпур, надеясь начать новую жизнь. Но вскоре в их роскошном доме начинает происходить что-то странное. Ночные звуки, тревожные видения и загадочная женщина, появляющаяся словно из ниоткуда, заставляют Саину сомневаться в собственном рассудке. Пытаясь понять, кто или что преследует её, Саина сталкивается с тайнами, которые лучше было бы не раскрывать.

Главные роли в триллере сыграли Содзи Араи («Полиция Токио») и Ирина Михайлова («Ыт»). Режиссёром выступил Степан Бурнашев, постановщик якутской драмы «Айта».