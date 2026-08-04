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На показе «Человека-паука» зритель устроил «газовую атаку» — зал эвакуировали

На показе «Человека-паука» зритель устроил «газовую атаку» — зал эвакуировали
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Зрителей кинотеатра в Картахене, Колумбия, эвакуировали во время показа фильма «Человек-паук: Новый день» 2 августа. Причиной стал невыносимый запах в зале — предположительно, один из посетителей испортил воздух настолько, что охрана приняла решение вывести аудиторию.

Инцидент произошёл в середине сеанса. Несмотря на эвакуацию, кинотеатр не остановил показ — фильм шёл до титров, однако большинство зрителей покинули зал. Самого виновника пока не нашли.

Сам фильм при этом заработал $ 360 млн на внутреннем рынке за стартовый уикенд, побив рекорд «Мстителей: Финал». Мировые сборы составили более $ 1 млрд.

Обзор «Человека-паука: Новый день» на «Чемпионате»
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