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Фильм Жестокая ночь 2 (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Трейлер «Жестокой ночи 2» — новогодний боевик с Дэвидом Харбором выйдет 4 декабря
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Кинокомпания Universal Pictures представила дебютный трейлер фильма «Жестокая ночь 2». Новогодняя комедия выйдет в мировых кинотеатрах 4 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Оригинал рассказывал о Санта-Клаусе, который спасал состоятельную семью в канун Рождества. В продолжении Санта забывает истинное значение праздника и оказывается в сердце оживлённого торгового центра, который отчаянно нуждается в его помощи. Без помощи своей магии ему придётся найти другой способ справиться с бандитами, заново обрести веру в добро и позвать на помощь человека, с которым ни один злодей не хочет связываться: миссис Клаус.

Главные роли в фильме сыграли Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Кристен Белл («Никто этого не хочет») и Даниэла Мелшиор («Стражи Галактики 3»). Режиссёром выступил Томми Виркола («Полный армагеддец»).

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