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Геймплей дополнения «Человек чести» для Mafia: The Old Country — релиз 14 августа

Геймплей дополнения «Человек чести» для Mafia: The Old Country — релиз 14 августа
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Hangar 13 показала геймплей дополнения Man of Honor для Mafia: The Old Country. DLC выйдет 14 августа и добавит две сюжетные главы, новый контент для режима Free Ride и коллекционные предметы.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат 2K.

Сюжет посвящён ранним дням Энцо Фавары на службе у семьи Торриси. Центральным персонажем станет молодой Эннио Сальери — будущий дон из оригинальной Mafia. В DLC он ещё не эмигрировал в Америку и промышляет контрабандой на Сицилии. Сальери выступает заказчиком новых миссий и контрактов в режиме Free Ride.

Дополнение добавит эксклюзивные задания повышенной сложности, новые типы миссий, оружие, экипировку, транспорт и лошадей. Среди нового оружия — метательный нож Rimbalzu, рикошетящий между целями. Также появятся коллекционные плакаты «Разыскивается», трамплины для трюков и разрушаемые грузовики с серой.

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