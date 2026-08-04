EA раскрыла детали режима The Grounds с открытым миром в EA Sports FC 27

Electronic Arts выпустила финальный ролик, посвящённый EA Sports FC 27. В свежем видео авторы рассказали о The Grounds — режиме с открытым миром.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA.

The Grounds — социальный хаб и одновременно продолжение режима «Клубы», где игроки могут создать собственного футболиста и прогуляться по улицам трёх районов, расположенных в Великобритании, Аргентине и Франции. На них можно найти различные мини-игры, испытания и другой контент, который доступен как для одиночки, так и для группы друзей.

Одним из главных режимов в The Grounds станут матчи на небольших аренах в духе Rush. Поединки будут доступны в форматах 1х1, 2х2, 3х3 и 4х4. Кроме того, геймеров ждёт футбольный баскетбол и различные аркадные поединки. По результатам каждой игры футболисты получат опыт и монеты, необходимые для улучшения характеристик спортсмена и покупки предметов кастомизации.

В The Grounds можно будет наблюдать за другими игроками и их матчами без загрузок — все текущие матчи и проходящие события отмечаются на мини-карте и видны невооружённым глазом.

В FC 27 также доработают архетипы — характеристики футболистов в формате умений легендарных спортсменов. Например, на любую позицию можно будет получить игровой стиль «Пушечный удар» в духе Роберто Карлоса с уникальной анимацией бразильца. При желании архетипы можно будет сбрасывать полностью бесплатно и экспериментировать со способностями игрока.

В EA называют The Grounds главным режимом за многие годы развития EA Sports FC и FIFA. Это одновременно социальный хаб, игровая площадка, место для знакомства с другими игроками и аналог «Клубов». По мере развития FC 27 режим получит новый контент, который будет опираться на отзывы игроков.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.