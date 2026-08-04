Riot Games упростила правила проведения комьюнити-турниров по League of Legends

Riot Games обновила правила проведения комьюнити-турниров по League of Legends. Изменения вступили в силу 4 августа и распространяются на организаторов во всех регионах.

Главное нововведение — большинство турниров больше не требуют предварительного одобрения Riot. Прежняя многоуровневая система лицензирования заменена единой глобальной лицензией. Организаторам достаточно следовать правилам и отправить информацию о турнире через форму на сайте.

Riot также сняла ограничения на размер вступительных взносов, спонсорских доходов, призовых фондов и стоимости билетов для зрителей. Убраны лимиты на количество участвующих колледжей и запрет на межштатные школьные соревнования. Правила распространяются на все режимы — Summoner's Rift, ARAM, Arena и League of Legends Classic.