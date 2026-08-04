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Apple позволит переносить текст с iPhone на Windows

Apple позволит переносить текст с iPhone на Windows
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Apple работает над общим буфером обмена между iPhone и ПК на Windows. Функция позволит копировать текст на одном устройстве и вставлять на другом — так же, как это уже работает между iPhone и Mac.

Запрос на разработку подала Microsoft в марте 2026 года. Apple предложила решение в июне и планирует завершить его к осени 2027 года. Для работы функции потребуется однократно выдать разрешение на обмен данными между устройствами.

Функция появится благодаря европейскому закону о цифровых рынках (DMA), который обязывает Apple обеспечивать совместимость с конкурентами. Пока неизвестно, будет ли она доступна за пределами ЕС.

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