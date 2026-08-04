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«Человек-паук: Новый день» собрал $ 110 млн в понедельник — это новый рекорд

«Человек-паук: Новый день» собрал $ 110 млн в понедельник — это новый рекорд
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«Человек-паук: Новый день» заработал более $ 110 млн в мировом прокате за понедельник — абсолютный рекорд для этого дня недели. В США фильм собрал $ 47 млн, побив результат «Чёрной Пантеры» — $ 40 млн.

Ранее картина установила рекорд стартового уикенда на внутреннем рынке — $ 360 млн, обойдя «Мстителей: Финал». Мировые сборы за первые шесть дней проката превысили $ 1 млрд, быстрее достигла лишь лента «Мстители: Финал», вышедшая в 2019 году.

С 7 августа «Новый день» начнёт показы в формате IMAX, что может ещё сильнее увеличить общие сборы. Фильм выходит в прокат в конкурентный период — в IMAX до середины сентября также идёт «Одиссея» Кристофера Нолана.

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