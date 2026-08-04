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В России вернутся к закону о регулировании видеоигр после выборов в Госдуму

В России вернутся к закону о регулировании видеоигр после выборов в Госдуму
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Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что депутаты нового созыва вернутся к вопросу регулирования видеоигр.

По словам Боярского, законопроект о регулировании видеоигр не дошёл до процедуры чтения в текущем созыве. Документ доработают с учётом замечаний участников рынка.

Реагировать только на вопиющие случаи и тут же применять крайние методы, наверное, не совсем правильно. Да, история с Roblox закончилась хорошо, но это единичный случай. Нужно выработать понятные правила игры, которые устроят всех. Думаю, 9-й созыв вернётся к этому вопросу, так как базовое отраслевое регулирование всё же должно появиться.

Речь идёт о законопроекте «О деятельности по разработке и распространению видеоигр», внесённом в Госдуму в декабре 2024 года. Документ предусматривает авторизацию в играх по номеру телефона или через «Госуслуги», маркировку контента (жестокость, сцены половых отношений, алкоголь, наркотики, мат) и блокировку запрещённой в России информации.

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