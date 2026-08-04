В Steam вышел авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» о Корейской войне

В Steam состоялся релиз авиасимулятора «Корея. Серия Ил-2» от 1C Game Studios. Игра посвящена воздушным боям Корейской войны, где поршневые самолёты впервые столкнулись с реактивными.

Игрокам доступны восемь боевых машин, воссозданных по реальным чертежам и документам. Все приборы в кабине работают в реальном времени. Карта — крупнейшая в истории серии: более 200 тыс. кв. км, воспроизведённых по историческим картам 1950-х годов. Впервые в серии можно покинуть самолёт и осмотреть аэродром пешком.