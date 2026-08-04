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В «Мумии 4» к своим ролям вернутся Кевин Дж. О'Коннор и Одед Фер

В «Мумии 4» к своим ролям вернутся Кевин Дж. О'Коннор и Одед Фер
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Universal Pictures расширила актёрский состав «Мумии 4». К проекту присоединились Нуман Акар («Молодой Шерлок»), а также ветераны франшизы Кевин Дж. О'Коннор и Одед Фер. Ранее стало известно об участии Майкла Джонстона («Одержимость»).

О'Коннор сыграл Бени Габора в оригинальной «Мумии», Фер исполнил роль лидера меджаев Ардета Бея в первых двух частях. Роль Акара не раскрывается. Главные роли исполнят Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс и Джон Ханна.

Режиссёрами продолжения выступают Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Сценарий написал Дэвид Коггшолл («Семейный план»). Сюжет держится в тайне. Премьера состоится 15 октября 2027 года.

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