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В Minecraft добавили цветные бетонные ступеньки и плиты

В Minecraft добавили цветные бетонные ступеньки и плиты
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Mojang выпустила седьмой снапшот версии 26.3 для Minecraft. Обновление стало последним контентным снапшотом перед релизом и добавило цветные бетонные ступеньки и плиты — один из самых запрашиваемых элементов среди строителей.

Помимо бетона, в заброшенных лагерях появились новые карты исследователя. Они ведут к лагерям в восьми биомах, а также к структурам: Древнему городу, Дворцу испытаний, Заброшенной шахте, пирамидам, руинам в тёплом океане и Лесному особняку. Обычные и исследовательские карты теперь являются разными предметами с уникальными текстурами, а значки игроков на картах обновлены — они всегда показывают направление взгляда.

Среди прочих изменений — подушки больше не глушат вибрации при взаимодействии, а лут заброшенных лагерей незначительно обновлён.

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