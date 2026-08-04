15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Всё полетело к чертям». Дестин Дэниел Креттон — о задержке фильма «Шан-Чи 2»

«Всё полетело к чертям». Дестин Дэниел Креттон — о задержке фильма «Шан-Чи 2»
Комментарии

Режиссёр Дестин Дэниел Креттон прокомментировал задержку продолжения «Шан-Чи и легенда десяти колец». Об этом он рассказал в интервью The Wrap.

По словам Креттона, сиквел не вышел вовремя из-за кризиса в киноиндустрии, который последовал за пандемией и забастовками в Голливуде.

Если посмотреть на то, что произошло с индустрией, — по крайней мере, с моей точки зрения, — после этого всё полетело к чертям. Думаю, если бы Marvel была на прежнем уровне, у нас было бы уже два сиквела. Кто знает?

Ранее Креттон подтверждал, что продолжение «Шан-Чи и легенды десяти колец» находится в разработке. Оригинальный фильм собрал $ 432 млн в мировом прокате.

Материалы по теме
На показе «Человека-паука» зритель устроил «газовую атаку» — зал эвакуировали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android