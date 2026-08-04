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Саудовская Аравия купила EA за $ 55 млрд — издателя FIFA, Battlefield и The Sims

Саудовская Аравия купила EA за $ 55 млрд — издателя FIFA, Battlefield и The Sims
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Electronic Arts объявила о завершении сделки по становлению частной компанией за $ 55 млрд. В организацию вложились сразу три организации: суверенный фонд Саудовской Аравии (93,4% владения) и американские компании Silver Lake и Affinity Partners — последнюю возглавляет Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

Глава EA Эндрю Уилсон уже прокомментировал важное для Electronic Arts событие. Он заявил, что компания продолжит развиваться и инвестировать в интерактивные развлечения.

Этот момент стал возможен благодаря невероятным людям, чья креативность, амбиции и страсть сделали EA одной из ведущих мировых компаний в области интерактивных развлечений. Мы вступаем в следующую главу с позиции силы вместе с партнёрами, которые разделяют наше видение и амбиции. Вместе мы будем инвестировать, ускорять инновации и создавать следующее поколение игр и впечатлений для сотен миллионов игроков и фанатов, которые вдохновляют нас каждый день.

Становление частной компанией означает, что EA больше не нужно будет отчитываться перед инвесторами — корпорация будет напрямую взаимодействовать с новыми владельцами. Крупнейшими брендами организации остаются серия футсимов EA Sports FC (бывш. FIFA), Battlefield, Skate, UFC, Mass Effect, Need for Speed, Apex Legends и симулятор жизни The Sims.

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