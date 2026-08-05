Экранизация «Наруто» станет следующим фильмом Дестина Дэниела Креттона

Дестин Дэниел Креттон, снявший «Человека-паука: Новый день», пока не будет приступать к работе над следующим фильмом Marvel Studios. Режиссёр сейчас занят экранизацией «Наруто», именно она станет следующей лентой постановщика.

Адаптацией классической манги Масаси Кисимото занимается компания Lionsgate. Уже примерно месяц для киноадаптации ищут исполнителей роли Наруто, Саске и Сакуры.

Ранее Кретон говорил, что зрители должны ощутить эмоции персонажей и прочувствовать их историю. Будет ли фильм точной экранизацией манги или автор позволит себе вольности, пока трудно сказать, потому что сам Дестин ничего не говорил на этот счёт.