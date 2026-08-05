Юэн Макгрегор уверен, что про Оби-Вана ещё можно много всего рассказать
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Актёр Юэн Макгрегор выразил мнение, что про Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн» можно рассказать много всего интересного. У персонажа ещё остались истории, которые стоит знать людям.
Всё, что происходит между концом телесериала и Алеком Гиннессом. Это 10 лет, когда с Оби-Ваном что-то происходит.
Судьба сериала про Оби-Вана непонятна. Первый сезон шоу приняли смешанно, но ходили слухи о продлении проекта на второй сезон. Пока никакой официальной информации на этот счёт не было.
Сам Мккгрегор несколько раз говорил о том, что хочет вернуться к роли Кеноби и играть ещё долго, поскольку персонаж очень интересен актёру.
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