Юэн Макгрегор уверен, что про Оби-Вана ещё можно много всего рассказать

Актёр Юэн Макгрегор выразил мнение, что про Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн» можно рассказать много всего интересного. У персонажа ещё остались истории, которые стоит знать людям.

Всё, что происходит между концом телесериала и Алеком Гиннессом. Это 10 лет, когда с Оби-Ваном что-то происходит.

Судьба сериала про Оби-Вана непонятна. Первый сезон шоу приняли смешанно, но ходили слухи о продлении проекта на второй сезон. Пока никакой официальной информации на этот счёт не было.

Сам Мккгрегор несколько раз говорил о том, что хочет вернуться к роли Кеноби и играть ещё долго, поскольку персонаж очень интересен актёру.