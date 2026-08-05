15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Юэн Макгрегор уверен, что про Оби-Вана ещё можно много всего рассказать

Юэн Макгрегор уверен, что про Оби-Вана ещё можно много всего рассказать
Комментарии

Актёр Юэн Макгрегор выразил мнение, что про Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн» можно рассказать много всего интересного. У персонажа ещё остались истории, которые стоит знать людям.

Всё, что происходит между концом телесериала и Алеком Гиннессом. Это 10 лет, когда с Оби-Ваном что-то происходит.

Судьба сериала про Оби-Вана непонятна. Первый сезон шоу приняли смешанно, но ходили слухи о продлении проекта на второй сезон. Пока никакой официальной информации на этот счёт не было.

Сам Мккгрегор несколько раз говорил о том, что хочет вернуться к роли Кеноби и играть ещё долго, поскольку персонаж очень интересен актёру.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android