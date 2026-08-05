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Инди Наварретти считает, что «Обсессия» показала невероятный уровень вовлечённости в кино

Инди Наварретти считает, что «Обсессия» показала невероятный уровень вовлечённости в кино
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Инди Наварретти, сыгравшая одну из главных ролей в хорроре «Обсессия», рассказала, что этот фильм показал, что людям до сих пор интересно ходить в кино.

По мнению актрисы, её поколению так же интересно ходить в кинотеатры, как и более взрослым людям. Просто для этого нужны были именно сами фильмы, которые бы заинтересовали даже молодую аудиторию.

«Обсессия» вышла в то время, когда люди начинали верить, что моё поколение потеряло любовь к кино. Теперь есть неоспоримое доказательство того, что младшие поколения на самом деле будут ходить в кино.

«Обсессия» вышла в зарубежный прокат и даже официально выходила в России.

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