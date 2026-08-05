Инди Наварретти считает, что «Обсессия» показала невероятный уровень вовлечённости в кино
Поделиться
Инди Наварретти, сыгравшая одну из главных ролей в хорроре «Обсессия», рассказала, что этот фильм показал, что людям до сих пор интересно ходить в кино.
По мнению актрисы, её поколению так же интересно ходить в кинотеатры, как и более взрослым людям. Просто для этого нужны были именно сами фильмы, которые бы заинтересовали даже молодую аудиторию.
«Обсессия» вышла в то время, когда люди начинали верить, что моё поколение потеряло любовь к кино. Теперь есть неоспоримое доказательство того, что младшие поколения на самом деле будут ходить в кино.
«Обсессия» вышла в зарубежный прокат и даже официально выходила в России.
Комментарии
- 5 августа 2026
-
08:16
-
07:44
-
07:06
-
06:50
- 4 августа 2026
-
23:53
-
20:59
-
20:40
-
20:17
-
20:04
-
19:39
-
19:25
-
19:23
-
19:08
-
18:50
-
18:42
-
18:37
-
18:18
-
18:17
-
18:06
-
18:02
-
17:41
-
17:17
-
16:58
-
16:40
-
16:20
-
15:55
-
15:31
-
15:05
-
14:41
-
14:12
-
13:47
-
13:22
-
13:02
-
12:53
-
12:40