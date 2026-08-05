«Человек-паук: Новый день» всегда планировался как приземлённый фильм

Продюсер фильмов о Человеке-пауке в Sony Pictures Эми Паскаль рассказала, что команда не знала, что можно сделать масштабнее после «Нет пути домой», где появилось сразу три версии дружелюбного соседа.

Из-за этих слов и просьб фанатов «Новый день» стал приземлённой картиной о Питере Паркере, который тяжело переживает события своей жизни и сталкивается с одиночеством. Эта тема стала одной из заглавных в ленте.

«Новый день» крутят в зарубежных кинотеатрах с 31 июля. До России картина доберётся не раньше 20 августа. Супергеройский блокбастер уже собрал в прокате более $ 1 млрд и не собирается останавливаться.