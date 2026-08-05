15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Человек-паук: Новый день» всегда планировался как приземлённый фильм

«Человек-паук: Новый день» всегда планировался как приземлённый фильм
Комментарии

Продюсер фильмов о Человеке-пауке в Sony Pictures Эми Паскаль рассказала, что команда не знала, что можно сделать масштабнее после «Нет пути домой», где появилось сразу три версии дружелюбного соседа.

Из-за этих слов и просьб фанатов «Новый день» стал приземлённой картиной о Питере Паркере, который тяжело переживает события своей жизни и сталкивается с одиночеством. Эта тема стала одной из заглавных в ленте.

«Новый день» крутят в зарубежных кинотеатрах с 31 июля. До России картина доберётся не раньше 20 августа. Супергеройский блокбастер уже собрал в прокате более $ 1 млрд и не собирается останавливаться.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android