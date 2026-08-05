Вышел IMAX-постер фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта

20th Century Studios опубликовали IMAX-постер фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта, режиссёра «Гладиатора», «Чужого» и других картин.

IMAX-постер картины «Собачьи звёзды»

Фото: 20th Century Studios

Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

В ленте сыграли Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.