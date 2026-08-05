15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал четвёртый сезон сериала «Тед Лассо»

Стартовал четвёртый сезон сериала «Тед Лассо»
Комментарии

Сегодня в Apple TV начал выходить четвёртый сезон сериала «Тед Лассо». Для просмотра доступна первая серия из 10.

Сюжет четвёртого сезона посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона, после чего авторы решили вернуться к ленте с другой стороны. Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта.

Материалы по теме
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android