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Глава киновселенной Marvel Кевин Файги не виноват в закрытии сериала «Чудо-человек»

Глава киновселенной Marvel Кевин Файги не виноват в закрытии сериала «Чудо-человек»
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Дестин Дэниел Креттон, режиссёр фильма про «Шан-Чи» и нового «Человека-паука», рассказал, что в отмене второго сезона «Чудо-человека» не виноват Кевин Файги. Главе киновселенной Marvel понравился проект, как и самому Дестину.

Креттон подчеркнул, что в случае, если бы бизнес Marvel Studios был устойчив, проект бы вряд ли закрыли, а фанаты бы получили продолжение.

Если бы бизнес был устойчивым, мы бы снимали этот сериал, потому что знаю, Кевин любит этот сериал так же сильно, как и я.

Первый сезон «Чудо-человека» доступен в Disney+. В России сериал официально не вышел, поскольку компания приостановила деятельность в стране, да и сам сервис не работал в ней.

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