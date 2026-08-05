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Вышел трейлер фильма «Крушение рейса» на русском языке

Вышел трейлер фильма «Крушение рейса» на русском языке
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Компания «Каро Премьер» опубликовала дублированный трейлер фильма «Крушение рейса». Картину выпустят в официальный российский прокат 13 августа.

Дублированный трейлер «Крушения рейса»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Группа авиапассажиров, направляющихся из Лос-Анджелеса в Шанхай, вынуждена совершить экстренную посадку в кишащих акулами водах. Теперь они должны объединиться, чтобы справиться с акулами, жаждущими утолить свой голод.

Режиссёром проекта выступил Ренни Харлин, в фильме снялись Бен Кингсли, Аарон Экхарт, Энгус Сэмпсон и другие менее известные актёры.

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