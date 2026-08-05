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Появилась дебютная тизер-сцена из второго сезона сериала «Олдскул»

Появилась дебютная тизер-сцена из второго сезона сериала «Олдскул»
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Онлайн-кинотеатр START поделился первой тизер-сценой из второго сезона сериала «Олдскул». Шоу вернётся осенью, пока без точной даты.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат START.

Во втором сезоне учительница Мария Павловна будет пытаться наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.

К своим ролям вернулись Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Павел Савинков, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс, Таисья Калинина, Анастасия Имамова, Анастасия Кипина, Антон Соломатин и другие.

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