15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Не работает Яндекс 5 августа — не грузится такси, авторизация, невозможно войти в аккаунт, долгая загрузка, нет соединения

Сервисы «Яндекса» столкнулись со сбоями в России
Комментарии

Днём 5 августа в России произошли сбои в работе сервисов «Яндекса». Пользователи сообщают о проблемах с почтой, авторизацией на сайтах, невозможностью залогиниться в приложениях, отсутствием доступа к «Такси» и ошибках в других популярных программах компании.

Наша проверка показала, что многие базовые функции в приложениях «Яндекса» действительно или не работают, или прогружаются очень медленно, после чего вновь требуют авторизацию.

Жалобы на сбои в работе сервисов «Яндекса» за последнее время

Жалобы на сбои в работе сервисов «Яндекса» за последнее время

Фото: Detector404

С чем связан масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса», пока неизвестно. В компании пока не комментировали ситуацию, возможно, сейчас в компании занимаются устранением сбоя.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android