Сервисы «Яндекса» столкнулись со сбоями в России

Днём 5 августа в России произошли сбои в работе сервисов «Яндекса». Пользователи сообщают о проблемах с почтой, авторизацией на сайтах, невозможностью залогиниться в приложениях, отсутствием доступа к «Такси» и ошибках в других популярных программах компании.

Наша проверка показала, что многие базовые функции в приложениях «Яндекса» действительно или не работают, или прогружаются очень медленно, после чего вновь требуют авторизацию.

Жалобы на сбои в работе сервисов «Яндекса» за последнее время Фото: Detector404

С чем связан масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса», пока неизвестно. В компании пока не комментировали ситуацию, возможно, сейчас в компании занимаются устранением сбоя.