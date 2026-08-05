15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Крушение рейса (2026) — дата выхода в России, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн

Трейлер фильма-катастрофы «Крушение рейса» про акул-убийц — выход в России 13 августа
Комментарии

Кинокомпания «Каро Премьер» представила дублированный трейлер ленты «Крушение рейса». Фильм-катастрофа выйдет в кинотеатрах России уже 13 августа.

Видео доступно во VK-канале «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

По сюжету самолёт международного рейса Лос-Анджелес – Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжили в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул, привлечённых обломками самолета. Люди теряют веру в спасение, но продолжают отчаянную борьбу за жизнь.

Главные роли в фильме сыграли Аарон Экхарт («Тёмный рыцарь»), Бен Кингсли («Остров проклятых»), Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости») и другие актёры. Режиссёром выступил Ренни Харлин («Крепкий орешек 2»).

Также читают
Солнце, море и петли времени: 10 лучших аниме с ярким летним вайбом
Солнце, море и петли времени: 10 лучших аниме с ярким летним вайбом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android