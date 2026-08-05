Трейлер фильма-катастрофы «Крушение рейса» про акул-убийц — выход в России 13 августа

Кинокомпания «Каро Премьер» представила дублированный трейлер ленты «Крушение рейса». Фильм-катастрофа выйдет в кинотеатрах России уже 13 августа.

Видео доступно во VK-канале «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

По сюжету самолёт международного рейса Лос-Анджелес – Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжили в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул, привлечённых обломками самолета. Люди теряют веру в спасение, но продолжают отчаянную борьбу за жизнь.

Главные роли в фильме сыграли Аарон Экхарт («Тёмный рыцарь»), Бен Кингсли («Остров проклятых»), Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости») и другие актёры. Режиссёром выступил Ренни Харлин («Крепкий орешек 2»).