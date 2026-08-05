Аудитория онлайн-кинотеатров России превысила 72 млн человек

Агентство TelecomDaily поделилось итогами второго квартала 2026 года с точки зрения популярности онлайн-кинотеатров. Согласно исследованию, общее количество подписчиков российских стриминговых сервисов превысило 72 млн человек — рост 8% год к году. Число платных подписок также увеличилось до 52 млн (рост на 2,6%).

Лидером по количеству подписчиков остаётся «Кинопоиск» (доля 26,9%), вторую строчку занимает Okko (18,7%), третье – «Иви» (16,8%), четвёртое – Wink (13,3%), а первую пятёрку замыкает «КИОН» (11,4%).

Фото: TelecomDaily

Лидером по удовлетворённости сервисом стал Okko — 4,31 балла из 5. Второе место разделили Start и «Кинопоиск» — по 4,25 балла. В пятёрку лучших также вошли Premier (4,23 балла) и «Иви» (4,22 балла).