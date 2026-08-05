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Фильм Охота на императора (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн, актёры

Трейлер исторического фильма «Охота на императора» про Наполеона — выход 10 сентября
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер фильма «Охота на императора». Премьера исторической ленты состоится 10 сентября в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера Кино».

По сюжету после взятия опустевшей Москвы император Наполеон занимает Кремль, где рядом с ним неотступно находится верный генерал Мишель Клеман – потомок русского боярина, пришедший в Россию с верой в справедливость наполеоновского похода. Тем временем монахи Чудова монастыря готовят покушение на императора, а юная дворянка Мария, желая отомстить за погибшего брата, пытается застрелить Наполеона. Неудачное покушение сводит её с Мишелем и польским офицером Юзефом Садоком. Скрываясь под видом актрисы в монастыре, девушка оказывается втянутой в опасную игру.

Главные роли в фильме исполнили Иван Шибанов («Радар»), Станислав Бондаренко («Нелюбимый»), Алексей Чадов («(Не)искусственный интеллект»), Милана Бру («Я делаю шаг») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Пиманов («Мужчина в моей голове») — это его последняя работа в качестве постановщика.

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