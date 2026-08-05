Большой трейлер боевика «Надежда» со звездой «Игры в кальмара» — в России с 10 сентября

Кинокомпания «Уорлд Пикчерз» представила большой дублированный трейлер фильма «Надежда». Корейский фантастический блокбастер доберётся до кинотеатров России уже 10 сентября в привычном русском дубляже.

Видео доступно во VK-канале «Уорлд Пикчерз». Права на видео принадлежат «Уорлд Пикчерз».

Будущая лента расскажет историю небольшого корейского городка, где начинают происходить таинственные события. Однажды охотники находят изувеченные трупы животных, после чего они снаряжают экспедицию в лес, чтобы найти виновника, которым оказывается неведомое существо.

Режиссёром боевика выступил На Хон-джин («Вопль»). Главные роли в боевике сыграли Хван Джон Мин и Чон Хо Ён («Игра в кальмара») вместе с Майклом Фассбендером («12 лет рабства») и Алисией Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»). Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале — 2026, где лента получила смешанные отзывы.