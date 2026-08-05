Завершились съёмки сериала «Второе дыхание» с Александром Палем — премьера скоро

Онлайн кинотеатр Okko и компания General Creation объявили о завершении съёмок сериала «Второе дыхание». Премьера проекта должна состояться до конца 2026 года, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Сюжет сериала расскажет о бывшем спортсмене Илье, который оказывается в учреждении для зависимых пациентов. Там ему приходится столкнуться с жёсткими правилами и странной обстановкой. Теперь герой попытается справиться со своими проблемами и найти смысл жизни.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Александр Паль («Гагарин. Первый в космосе»). Режиссёром выступил Руслан Братов — автор фильма «Экспресс». Первая серия «Второго дыхания» была представлена в конкурсной программе VIII фестиваля сериалов «Пилот», где проект получил сразу несколько наград.