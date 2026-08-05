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Около 60% мобильного интернета в России работает по белым спискам — СМИ

Около 60% мобильного интернета в России работает по белым спискам — СМИ
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Издание «Коммерсантъ» сообщило, что большая часть мобильных интернет-сессий в России работает по белым спискам. По данным СМИ, около 60% подключений в стране проходит с ограничениями.

Разработчик средств для мониторинга и управления сетью Vigo отметил, что в Центральной России число подключений в режиме белого списка в июле выросло на 31% по сравнению с январём. В Москве без каких-либо ограничений прошло только 49% онлайн-сессий, в Санкт-Петербурге — 43,9%, в Ленинградской области — 58,9%. Самый свободный доступ зафиксирован в Тыве и Магаданской области — от 69% до 75%.

В приграничных регионах России количество подключений по белым спискам дошло до 90%. По данным аналитиков, операторы связи меняют свои тарифные планы, ведь абоненты просто не успевают тратить трафик, за который они заплатили.

Белый список представляет собой перечень сетевых ресурсов, которые будут работать при временном отключении или ограничении работы мобильного интернета. Сейчас в него входят в основном российские сайты: от банков и мессенджеров до маркетплейсов и государственных служб.

О мобильном трафике в России:
В России рухнул мобильный трафик — из-за частых отключений интернета
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