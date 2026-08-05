Джеймс Кэмерон не уверен в будущем «Аватара» — финал саги могут отменить

На канадской премии GGAwards награду получил знаменитый режиссёр Джеймс Кэмерон («Аватар»). Он рассказал о своих планах насчёт съёмок будущих фильмов.

По словам постановщика, он не уверен, что будет снимать «Аватара 4» и «Аватара 5». Кэмерон ещё не решил, какими историями он хочет заняться, ведь он уже 21 год посвятил картинам про синих инопланетян. Режиссёр также отметил, что сейчас размышляет над «последним актом» своего проекта и не знает, как он пройдёт.

Это для меня главный вопрос. Вселенная «Аватара» развивается уже 21 год, с тех пор как мы начали в 2005 году. И это своего рода непрерывный процесс. На данном этапе смотрю на ситуацию и спрашиваю себя: «Какие ещё истории хочу рассказать? Сколько из них мне нужно снять самому, а сколько — написать или спродюсировать совместно с другими кинематографистами?» Ещё не принял эти решения. Всё ещё нахожусь в этом переходном состоянии, планируя заключительный акт, если хотите.

Ранее Джеймс Кэмерон заявлял, что хотел бы снять картины «Аватар 4» и «Аватар 5» значительно дешевле и быстрее предыдущих частей. Всё потому что триквел серии с подзаголовком «Пламя и пепел» заработал в мировом прокате $ 1,48 млрд, что оказалось худшим результатом в истории франшизы.