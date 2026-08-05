«Возвращение любимых героев». Критики хвалят четвёртый сезон сериала «Тед Лассо»

5 августа стартовал четвёртый сезон сериала «Тед Лассо» — продолжение знаменитого спортивного проекта про женскую команду. Многие критики уже посмотрели первые пять эпизодов и высоко оценили их: на агрегаторе Rotten Tomatoes они получили 88% свежести.

Обозреватели отмечают, что авторам удалось вернуть атмосферу оригинального сериала в четвёртом сезоне — в продолжении всё также присутствует много юмора, но хватает и трогательных моментов. При этом некоторые критики ругают проект за слишком слабое развитие основных сюжетных линий, из-за чего новые эпизоды смотрятся вторично.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про четвёртый сезон сериала «Тед Лассо»:

В четвёртом сезоне представлена ​​новая команда, но он сохраняет то же обаяние «Теда Лассо», которое так полюбилось зрителям.

Каждый эпизод заставлял меня как минимум несколько раз громко смеяться, а затем внезапно прослезиться в заключительных моментах. Всё как и в прошлых сезонах «Теда Лассо».

Четвёртый сезон открывает новую главу в истории дружелюбного футбольного тренера. Создатели сериала вводят новые обстоятельства для исследования, развивая при этом характеры персонажей, показанные в предыдущих сезонах.

Нужно ли миру больше Теда Лассо? Возможно, нет, но даже если его успехи уже не так велики, как раньше, его присутствие никогда не помешает.

Всё та же безрадостная сентиментальность, которая изначально погубила сериал. Только на этот раз с шутками на гендерную тематику, призванными скорее растопить сердце, чем рассмешить.

Четвёртый сезон «Теда Лассо» посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернулась лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).