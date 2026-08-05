Комедийный сериал «Малой» от ТНТ стартует 17 августа — трейлер

Телеканал ТНТ раскрыл дату премьеры сериала «Малой». Комедийное шоу стартует в эфире канала 17 августа в 20:00 мск. Авторы также представили трейлер проекта.

Видео доступно во VK-канале Телеканал ТНТ. Права на видео принадлежат ТНТ.

Сериал расскажет про выпускника академии МВД Саше и опытном оперативнике по кличке Малой. У героев начинается конфликт связанный с коррупционными делами взрослого полицейского. При этом Саша не догадывается, что на самом деле Малой — его отец.

Главные роли исполнили Владимир Яглыч («Пять невест»), Тимофей Кочнев («Семь вёрст до рассвета»), Настасья Самбурская («Универ. 15 лет спустя»), Алексей Розин («Сердце пармы») и другие актёры. Режиссёром выступил Иван Макаревич («Уроки китайского»).