15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Малой, ТНТ (2026): дата выхода, где смотреть, когда смотреть, трейлер

Комедийный сериал «Малой» от ТНТ стартует 17 августа — трейлер
Комментарии

Телеканал ТНТ раскрыл дату премьеры сериала «Малой». Комедийное шоу стартует в эфире канала 17 августа в 20:00 мск. Авторы также представили трейлер проекта.

Видео доступно во VK-канале Телеканал ТНТ. Права на видео принадлежат ТНТ.

Сериал расскажет про выпускника академии МВД Саше и опытном оперативнике по кличке Малой. У героев начинается конфликт связанный с коррупционными делами взрослого полицейского. При этом Саша не догадывается, что на самом деле Малой — его отец.

Главные роли исполнили Владимир Яглыч («Пять невест»), Тимофей Кочнев («Семь вёрст до рассвета»), Настасья Самбурская («Универ. 15 лет спустя»), Алексей Розин («Сердце пармы») и другие актёры. Режиссёром выступил Иван Макаревич («Уроки китайского»).

О другом популярном сериале:
Пока что лучший российский сериал 2026 года: почему «Холод» с Аксёновой надо смотреть
Пока что лучший российский сериал 2026 года: почему «Холод» с Аксёновой надо смотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android