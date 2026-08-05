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«Человек-паук: Новый день» собрал $ 1,1 млрд — самый кассовый фильм 2026 года

«Человек-паук: Новый день» собрал $ 1,1 млрд — самый кассовый фильм 2026 года
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Сборы фильма «Человек-паук: Новый день» в мировом прокате достигли $ 1,1 млрд. Такого показателя проект добился спустя неделю после премьеры, с учётом предварительных показов.

Таким образом, картина стала самым кассовым фильмом 2026 года — супергеройская лента обогнала такие проекты, как «История игрушек 5» ($ 1,07 млрд), «Майкл» ($ 1,016 млрд) и «Супер Марио: Галактическое кино» ($ 1,011 млрд). «Человек-паук: Новый день» уже продемонстрировал лучший старт в США за всю историю, собрав за первые выходные $ 360 млн в американских кинотеатрах. Аналитики уверены, что фильм по итогу проката заработает около $ 2 млрд по всему миру.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Картина выйдет в кинотеатрах России неофициально с 20 августа.

Каким получился новый фильм про Человека-паука:
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
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