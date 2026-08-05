15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Астрал 6 (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Финальный трейлер хоррора «Астрал 6: Они уже здесь» — выход 21 августа
Комментарии

Кинокомпания Sony Pictures представила финальный трейлер фильма ужасов «Астрал 6: Они уже здесь». Продолжение знаменитой хоррор-серии выйдет в мировом прокате уже 21 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Картина расскажет историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое.

Главные роли в «Астрале 6» сыграли Брэндон Переа («Нет»), Амели Ив («Сверхъестественное»), Лин Шей («Мой ангел-хранитель») и другие актёры. Режиссёром выступил Джейкоб Чейз — постановщик фильмов «Ларри» и «Приходи поиграть».

О другом популярном фильме ужасов:
Безумный хоррор от автора «Драйва»: для кого снят «Её личный ад»
Безумный хоррор от автора «Драйва»: для кого снят «Её личный ад»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android