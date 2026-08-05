Финальный трейлер хоррора «Астрал 6: Они уже здесь» — выход 21 августа

Кинокомпания Sony Pictures представила финальный трейлер фильма ужасов «Астрал 6: Они уже здесь». Продолжение знаменитой хоррор-серии выйдет в мировом прокате уже 21 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Картина расскажет историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое.

Главные роли в «Астрале 6» сыграли Брэндон Переа («Нет»), Амели Ив («Сверхъестественное»), Лин Шей («Мой ангел-хранитель») и другие актёры. Режиссёром выступил Джейкоб Чейз — постановщик фильмов «Ларри» и «Приходи поиграть».