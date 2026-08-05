Аниме «Рабочая неделя Наруми» по «Кайдзю № 8» стартует 5 сентября — тизер

Студия TOHO animation представила тизер аниме «Рабочая неделя Наруми». Спин-офф знаменитого сериала «Кайдзю № 8» стартует уже 5 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат TOHO animation.

Предстоящий проект расскажет о Гэне Наруим — капитане Первого подразделения и одном из сильнейших истребителе кайдзю в Японии из оригинального аниме. Новый проект покажет персонажа с другой стороны, рассказав о его жизни вне работы.

Автором «Рабочей недели Наруми» выступила студия Production I.G, которая занималась созданием «Кайдзю № 8». Всего спин-офф получит четыре эпизода, которые будут выходить на стриминговом сервисе Crunchyroll каждую субботу.

«Кайдзю № 8» рассказывает о Японии, которая постоянно подвергается нападению гигантских чудовищ. Главным героем выступает Кафка Хибино, который чистит улицы после схваток с кайдзю. В один момент у него появляются способности, позволяющие превращаться в монстра. Всего вышло два сезона аниме, которые стали популярны по всему миру. Дата премьеры третьего сезона пока неизвестна.