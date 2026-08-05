Размер Marvel Rivals на ПК уменьшится сразу на 40 ГБ

Студия NetEase сообщила о выходе крупного обновления для онлайн-игры Marvel Rivals. Апдейт выйдет уже 7 августа.

Главной особенностью патча станет значительное уменьшение веса игры. На ПК размер проекта составит 40-60 гигабайт — таким образом, установленная Marvel Rivals займёт почти вполовину меньше места на жёстком диске (сейчас она весит около 100 гигабайт). На консолях PlayStation 5 и Xbox Series вес снизится примерно на 15 гигабайт, из-за чего проект будет занимать около 50-60 гигабайт.

Авторы Marvel Rivals также сообщили, что апдейт 9.5 будет весить больше предыдущих обновлений — патч пересоберёт все игровые файлы, что повлияет на итоговый размер проекта. Кроме того, вместе с апдейтом в игре появится новый персонаж Капюшон.